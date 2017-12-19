KRALLAR GİBİ KARŞILANAN YILDIZ FUTBOLCU, SESSİZCE AYRILIYOR
Antalyaspor'un sezon başında Bordeaux'dan büyük umutlarla transfer ettiği Jeremy Menez, takımdan ayrılıyor.
Antalyaspor'un sezon başında Bordeaux'dan büyük umutlarla transfer ettiği Jeremy Menez ayrılıyor.
Sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Menez, devre arasında Meksika'nın yolunu tutacak. L'Equipe gazetesinin haberine göre Meksika Liga MX ekiplerinden Club America, 30 yaşındaki oyuncunun transferi için girişimlere başladı. Menez'in de bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.
Açılış liginde normal sezonu 3. sırada bitiren Club America, play-off yarı finalinde şampiyon Tigres'e elenmişti.
SADECE 9 MAÇTA OYNADI
Antalyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Menez bu sezon sadece 9 maçta toplam 307 dakika forma giyerken gol veya asist katkısı yapamadı.
İLK KEZ AVRUPA DIŞINA ÇIKACAK
Kariyerinde Sochaux, Monaco, Roma, PSG, Milan, Bordeaux ve Antalyaspor gibi takımlar bulunan Fransız kanat oyuncusu hiç Avrupa dışına çıkmamıştı.
Kaynak: haberinburada
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