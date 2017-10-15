İngiliz basını, iddiasına göre Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın dayısı Gary Goldsmith, sokak ortasında eşini yumrukladı, dengesini kaybedip düşen kadın başını kaldırıma vurdu.

KATE'İN DAYISININ KOKAİN KULLANMASI NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Ailenin kötü çocuğu olarak daha önce de gündeme gelen 52 yaşındaki Gary Goldsmith, bu kez sokakta tartıştığı eşini yumrukladığı gerekçesiyle basında geniş yer aldı. İddiaya göre söz konusu olay dün sabah erken saatlerde yaşandı. Özel üyelerin kabul edildiği bir kulüpten çıkan çift arasında Goldsmith'in kokain kullanması nedeniyle tartışma çıktı.

OLAYIN TANIĞI HER ŞEYİ ANLATTI

Londra'daki evlerinin önündeki kavgaya tanık olan taksi şoförü, "Olay evin kapısını açmaya çalışırken yaşandı. Adam bağırıyor, küfür ediyordu, kadın ona bir tokat attı, gözlükleri yere düştü" diye anlattı. Bunun üzerine Gary Goldsmith de kadına yumruk attı.

Kate Middleton'ın dayısı ve eşi:

Kaynak: haberinburada