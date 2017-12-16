KRALİYET AİLESİNDE DÜĞÜN HEYECANI! TARİH BELLİ OLDU
Geçtiğimiz günlerde ilişkileri resmiyet kazanan Prens Harry ve Amerikalı nişanlısı Meghan Markle'ın 19 Mayıs 2018'de dünya evine gireceği duyuruldu.
Kensington Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle'ın 19 Mayıs'ta Londra'nın kuzeyinde bulunan Windsor Kalesi'ndeki St George Şapeli'nde evleneceklerini duyurdu.
DÜĞÜNE 2. ELIZABETH DE KATILACAK
Çiftin Windsor Kalesi'nde evlenmeyi onlar için özel bir yer olduğu için seçtikleri belirtilirken, 91 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in düğüne katılacağı bildirildi.
VAFTİZ EDİLECEK
Çocukken Katolik bir okula giden fakat kendisini Protestan olarak nitelendiren Meghan Markle, düğün öncesinde İngiliz Kilisesi tarafından vaftiz edilecek. İngiliz vatandaşı olmak isteyen Markle, ABD vatandaşlığını da sürdürecek.ŞAPELDE 10 İNGİLİZ HÜKÜMDARININ MEZARI VAR
Gotik St. George Şapeli, İngiliz kralları ve kraliçelerine yaklaşık bin yıldır ev sahipliği yapan Windsor Kalesi'nde bulunuyor. Şapelin içinde 8. Henry ve üçüncü karısı Jane Seymour ile 1. Charles dahil olmak üzere 10 hükümdarın mezarları var.
Kaynak: haberinburada
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