Kensington Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle'ın 19 Mayıs'ta Londra'nın kuzeyinde bulunan Windsor Kalesi'ndeki St George Şapeli'nde evleneceklerini duyurdu.

DÜĞÜNE 2. ELIZABETH DE KATILACAK

Çiftin Windsor Kalesi'nde evlenmeyi onlar için özel bir yer olduğu için seçtikleri belirtilirken, 91 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in düğüne katılacağı bildirildi.

VAFTİZ EDİLECEK

Çocukken Katolik bir okula giden fakat kendisini Protestan olarak nitelendiren Meghan Markle, düğün öncesinde İngiliz Kilisesi tarafından vaftiz edilecek. İngiliz vatandaşı olmak isteyen Markle, ABD vatandaşlığını da sürdürecek.ŞAPELDE 10 İNGİLİZ HÜKÜMDARININ MEZARI VAR

Gotik St. George Şapeli, İngiliz kralları ve kraliçelerine yaklaşık bin yıldır ev sahipliği yapan Windsor Kalesi'nde bulunuyor. Şapelin içinde 8. Henry ve üçüncü karısı Jane Seymour ile 1. Charles dahil olmak üzere 10 hükümdarın mezarları var.

Kaynak: haberinburada