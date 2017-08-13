Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın golleriyle Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi yeni sezona 3 puanla başladı.

BURAK YILMAZ ŞOVA BAŞLADI

Konuk ekip 3. dakikada şok bir golle 1-0 öne geçti. 1919 gün sonra Trabzonspor formasıyla sahaya çıkan Burak Yılmaz, 10. dakikada skoru eşitledi. 90+2'de bir kez daha sahneye çıkan Burak Yılmaz, ağları havalandırdı ve Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetini ilan etti.

PERDEYİ FOFANA AÇTI

Trabzonspor, ilk yarısı yüksek tempoya ve bol pozisyona sahne olan maçta Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konya, daha 3. dakikada Fofana ile 1-0 öne geçti. 1919 gün sonra bordo mavili forma ile sahaya çıkan Burak Yılmaz, kaleyi bulan ilk şutunda golü buldu ve skoru 1-1'e getirdi. İlk yarıda iki ekip de net fırsatlardan yararlanamazken, takımlar soyunma odasına 1-1 gitti.

KRAL SON DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarı, ilk yarıya oranla daha düşük tempoda oynandı. İki ekip oyuncuları da yorgunluk belirtileri göstermesine karşın, taraflar net fırsatlardan yararlanamadı. 67. dakikada Ömer Ali Şahiner'in uygun durumdaki vuruşunu Kucka çizgiden çıkardı. Burak Yılmaz ise 68'de kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu sol direğin yanından auta gitti.

Dakikalar 90+2'yi gösterirken, Burak Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı. Sağ kanattan Olcay'ın cezasahasına gönderdiği topla buluşan Burak Yılmaz bir anda demarke durumda kaldı. Sağ ayağıyla şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti, Trabzonspor: 2 - Atiker Konyaspor: 1.

Kaynak: haberinburada