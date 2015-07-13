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kraliçenin paçalı donu 50 bin liraya satıldı!

KRALİÇENİN PAÇALI DONU 50 BİN LİRAYA SATILDI!

İNGİLTERE Kraliçesi Victoria'nın 1890'lı yıllarda kullandığı koton bir külot Chippenham Müzayede Evi'nde gerçekleştirilen açık artırmada 12 bin sterline (yaklaşık 50 bin lira) alıcı buldu.

Tarih : 13 Temmuz 2015, 13:23
Puan Ver : Kraliçenin Paçalı Donu 50 Bin Liraya Satıldı!(7/10)7


İNGİLTERE Kraliçesi Victoria'nın 1890'lı yıllarda kullandığı koton bir külot Chippenham Müzayede Evi'nde gerçekleştirilen açık artırmada 12 bin sterline (yaklaşık 50 bin lira) alıcı buldu.








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