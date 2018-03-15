Mağdur, Çiftlik Bank Ceo'suna Şiirle Seslendi: Dön Mehmedim!
Pfdk'dan Dev Derbi Öncesi Fenerbahçe Ve Galatasaray'a Ceza
Lüks Villada Kaçak İçki İmalathanesi Kurmuşlar
Erdoğan, Merkel'le Yasa Dışı Göçü Görüştü!
Çiftlik Bank Ceo'su Kazandığı Paraların Görüntülerini Paylaştı
İngiltere'yi Sallayan İddia: Ibrahimovic Ve Mourinho'nun Arası Bozuk
Uefa Avrupa Liginde İlk Çeyrek Finalist Atletico Madrid!
Kral Selman'ın Kızı, Yanında Çalışan İşçiye Zorla Ayaklarını Öptürdü
Fenerbahçe'den Galatasaraylıları Kızdıracak Paylaşım!
Uyuşturucu Etkisindeki Genç, Kendisini 'alkolden Sonra Mantı Yedim' Diye Savundu
Beştepe'de Afrin Zirvesi! Erdoğan, Akar'ı Kabul Etti
Manchester United'ın Yıldız Pogba'ya Ağır Eleştiri: Trip Yapıyor
İzmir'de Nevruz Operasyonu: 61 Gözaltı
Biri Nişanlısını, Öteki Eşini Uğurladı! Acıyı Böyle Paylaştılar
Canlı Yayında Sevgilisini Öldürdü! Sadece 6 Ay Hapis Yatacak
Çiftlik Bank Soruşturmasında Bir Tutuklama Daha
Bafetimbi Gomis'i Yıkan Haber!
1,3 Metrelik Demir Çubuk Testislerinden Girip Omzundan Çıktı
Abd, 2016 Seçimlerine Müdahale Eden Rusya'ya Karşı Yaptırım Kararı Aldı
Anneye Tecavüz Etti, 4 Yaşındaki Kızını Da Aynı Amaçla Kaçırdı

KRAL SELMAN'IN KIZI, YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİYE ZORLA AYAKLARINI ÖPTÜRDÜ


Kral Selman'ın kızı, yanında çalışan işçiye zorla ayaklarını öptürdü
Tarih : 15 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : Kral Selman'ın Kızı, Yanında Çalışan İşçiye Zorla Ayaklarını Öptürdü(5/10)1

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı ve Veliaht Prens Muhammed'in kız kardeşi Prenses Hassa bint Salman'ın Paris'teki dairesinde çalışan bir işçiyi korumalarına dövdürdüğü ve ardından ayağını öptürdüğü iddia edildi. Prenses

KORUMALARINA İŞÇİYİ DÖVMELERİNİ EMRETTİ

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Paris'teki lüks daireyi yenileştirme çalışması yapan bir işçi, odanın bir fotoğrafını çekti. İddiaya göre; Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı, korumalarına işçiyi dövmelerini emretti.

PRENSES, ZORLA AYAKLARINI ÖPTÜRDÜ

İşçiyi döven korumalar daha sonra da adamın ellerini bağladı. Suudi korumaların, işçiyi yere çökerterek prensesin ayaklarını zorla öptürdüğü öne sürüldü.

PRENSES HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Birkaç saat boyunca adamı dairede tutan korumalar daha sonra işçiyi serbest bıraktı. AFP'nin haberine göre Prenses Hassa hakkında da tutuklama emri çıkartıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kral  Selman  In  Kızı  Yanında  Çalışan  İşçiye  Zorla  Ayaklarını  Öptürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER