KRAL SELMAN'DAN İRAN VE KATARLI HACI ADAYLARINI RAHATLATAN TALİMAT: GÜVENLİKLERİNİ SAĞLAYIN
Suudi Arabistan Kralı Selman, gerilim yaşadığı İran ve Katar dahil tüm ülkelerden gelen hacı adaylarının güvenliğinin sağlanması için talimat verdi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, yaptığı açıklamada, Kral Selman ve Veliaht Prens Bin Selman'ın, İran ve Katar dahil, istisnasız tüm hacılara en yüksek rahatlığı ve güvenliği sağlaması konusunda talimat verdiğini belirtti.
TÜM İMKANLAR HAZIR
Ülkesinin bütün imkan ve gücünü hacıların hizmetine seferber ettiğini kaydeden Benten, bakanlığının, başta Mekke ve Medine olmak üzere hacı adaylarının ülkeye giriş ve çıkışlarda kullandığı kapılarda da tüm imkanlarıyla hazır olduğunu ifade etti.
"İKİ MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE HİZMETE HAZIRLAR"
Ne olursa olsun haccın siyasallaştırılmasını reddettiklerini vurgulayan Benten, bakanlığının iki milyondan fazla kişiye hizmet vermeye hazır olduğunu bildirdi.
Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) tarafından BM İnanç ve Din Özgürlüğü Özel Raportörü Heiner Bielefeldt'e Katarlı hacıların hac ibadetini yerine getirmede karşılaştığı zorluklarla ilgili gönderilen mesajda, "dini ritüellerin politize edilerek siyasi kazançlar elde etmek amacıyla kullanılmasından endişe duyulduğu" belirtilmişti.
NE OLMUŞTU?
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 20 Temmuz'da Katarlı hacılar ve umreye gelenlerin ülkeye girebileceklerini duyurmuş ancak "sadece hava yolunu ve Katar Hava Yolları dışındaki şirketleri kullanma" şartını getirmişti.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek verdiği" ve "düşmanca tutumlar" sergilediği iddiasıyla Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.
Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.
Kaynak: haberinburada
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