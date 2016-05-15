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kral selman kerry'i kabul etti

KRAL SELMAN KERRY'İ KABUL ETTİ

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'i kabul ettiği bildirildi.

Tarih : 15 Mayıs 2016, 16:13
Puan Ver : Kral Selman Kerry'i Kabul Etti(7/10)6


Suudi arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral  Selman, ABD'li Bakan Kerry ile Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda biraraya geldi.



İçişleri Bakanı Veliaht Prens Muhammed bin Naif bin Abdulaziz, Kültür  ve Enformasyon Bakanı Adil bin Zeyd et-Tureyfi ve Dışişleri Bakanı Adil bin Ahmed  el-Cubeyr'in de hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğiyle  bölgedeki yeni gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.








Etiketler: Kral  Selman  Kerry  İ  Kabul  Etti    haber

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