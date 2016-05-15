KRAL SELMAN KERRY'İ KABUL ETTİ
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'i kabul ettiği bildirildi.
Suudi arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, ABD'li Bakan Kerry ile Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda biraraya geldi.
İçişleri Bakanı Veliaht Prens Muhammed bin Naif bin Abdulaziz, Kültür ve Enformasyon Bakanı Adil bin Zeyd et-Tureyfi ve Dışişleri Bakanı Adil bin Ahmed el-Cubeyr'in de hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğiyle bölgedeki yeni gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.
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