KRAL KUPASINDA ENES ÜNAL'I OYNATAN VİLLARREAL, HÜKMEN MAĞLUP SAYILACAK
Villarreal, İspanya Kral Kupasında Leganes'le oynadıkları maçta Enes Ünal'ı oynatınca skandala imza attı. Kurallara göre bir futbolcu, iki ayrı takımda Kral Kupası maçında oynayamıyor.
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Leganes karşısında Enes Ünal'ı oynatan Villarreal büyük bir skandala yol açtı.
İspanyol ekibi daha önce Enes Ünal'ı 9 maçlığına Levante'ye kiralamıştı. Daha sonra ise Milli futbolcuyu geri çağıran Villarreal, genç oyuncuyu İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Leganes'e karşı oynattı.
ENES 61. DAKİKADA ÇIKTI
61 dakika görev yapan Enes Ünal gol atamazken yerine Carlos Bacca'ya bıraktı. Fakat İspanya Kral Kupası kuralları gereği bir futbolcu aynı sezonda Kral Kupası'nda birden fazla kadrosunda bulunamıyor.
Enes Ünal daha önce Levante formasıyla Kral Kupası'nda görev yapmamasına karşın 18 kişilik kadroda yer almıştı.
LEGANES BAŞVURU YAPMADI
Bu hata Villarreal kulübüne pahalıya patlayacak. Her ne kadar Leganes kulübü federasyona başvuru yapmayacağını açıklasa da İspanyol Futbol Federasyonu'nun Villarreal'i oynatılması uygun olmayan futbolcuyu sahaya çıkardığı için 3-0 hükmen yenik sayması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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