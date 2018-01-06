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Kral Kupasında Enes Ünal'ı Oynatan Villarreal, Hükmen Mağlup Sayılacak
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Kral Kupasında Enes Ünal'ı Oynatan Villarreal, Hükmen Mağlup Sayılacak

KRAL KUPASINDA ENES ÜNAL'I OYNATAN VİLLARREAL, HÜKMEN MAĞLUP SAYILACAK

Villarreal, İspanya Kral Kupasında Leganes'le oynadıkları maçta Enes Ünal'ı oynatınca skandala imza attı. Kurallara göre bir futbolcu, iki ayrı takımda Kral Kupası maçında oynayamıyor.

Tarih : 06 Ocak 2018, 00:00
Puan Ver : Kral Kupasında Enes Ünal'ı Oynatan Villarreal, Hükmen Mağlup Sayılacak(6/10)2

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Leganes karşısında Enes Ünal'ı oynatan Villarreal büyük bir skandala yol açtı.

İspanyol ekibi daha önce Enes Ünal'ı 9 maçlığına Levante'ye kiralamıştı. Daha sonra ise Milli futbolcuyu geri çağıran Villarreal, genç oyuncuyu İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Leganes'e karşı oynattı.

ENES 61. DAKİKADA ÇIKTI

61 dakika görev yapan Enes Ünal gol atamazken yerine Carlos Bacca'ya bıraktı. Fakat İspanya Kral Kupası kuralları gereği bir futbolcu aynı sezonda Kral Kupası'nda birden fazla kadrosunda bulunamıyor.

Enes Ünal daha önce Levante formasıyla Kral Kupası'nda görev yapmamasına karşın 18 kişilik kadroda yer almıştı.

LEGANES BAŞVURU YAPMADI

Bu hata Villarreal kulübüne pahalıya patlayacak. Her ne kadar Leganes kulübü federasyona başvuru yapmayacağını açıklasa da İspanyol Futbol Federasyonu'nun Villarreal'i oynatılması uygun olmayan futbolcuyu sahaya çıkardığı için 3-0 hükmen yenik sayması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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