Eski Bakanın Kızı Beş Yıldızlı Otelin 19. Katından Atlayarak İntihar Etti
Terör Saldırısından Telefonu Sayesinde Kurtulan Askere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Telefon
Abd Resmen Açıkladı: Ypg'ye Tank Vermedik
Beın Sports, Ntv Ve Ntv Spor'da Görev Yapan Murat Caner'i Kadrosuna Kattı
Beşiktaş Devreye Girdi, Fener Transfer İçin Vites Arttırdı
İstanbulkart İle İspark'larda Ödeme Yapılabilecek
Barzani'den Referandum Çıkışı: Hedefimize Ulaşmak İçin Bir Araç
İlkokul Öğretmeninden Kadın Velilerine Gece Yarısı Taciz
Ford Otosan Üretimi Arttırmak İçin 52 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor
Kral Döndü, Trabzonlular İstanbul'u Salladı!
Neymar'ın Rekor Bedelle Psg'ye Olan Transferi Davalık Oluyor
Eşiyle Tartışıp Yatağa Girdi, Sabah Kalktığında Cesediyle Karşılaştı
Son İsteği Olan Buzlu İçecek, Ülkenin Diğer Ucundan Eline Ulaştı
Ektiği Fıstıkları Satıp Her Yıl 1 Kilo Altın Alıyor
Beşiktaş, Jeremain Lens'i 5 Milyon Euro'ya Kadrosuna Kattı
Ataşehir'de, Biri Yolcu Minibüsü Olan Üç Araç Birbirine Girdi
Hrant Dink Davasında Savcıdan Kritik Talep!
Mağazaya Gelen Elbise Kolisinden Çıkan, Çalışanları Şaşkına Çevirdi
Türk İfşa Sitelerine Karşı Büyük Tepki: Bu Rezaleti Durdurun
Akşener İçin 625 Kişi İstifa Etti İddiasına Mhp'den Yalanlama

Kral döndü, Trabzonlular İstanbul'u salladı!

KRAL DÖNDÜ, TRABZONLULAR İSTANBUL'U SALLADI!

Trabzonspor'un yeni transferi Burak Yılmaz bu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Oyuncuyu, coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 15:00
Puan Ver : Kral Döndü, Trabzonlular İstanbul'u Salladı!(9/10)5

Trabzonspor'un Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan kadrosunakattığı milli oyuncu Burak Yılmaz, bu sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi.

"YUVANA HOŞGELDİN KRAL"

Havaalanına 2 saat gecikmeli inen bordo-mavili oyuncuyu Trabzonsporlu taraftarlar karşıladı. Trabzonsporlu tarftarlar, milli oyuncuya 'Yuvana Hoş geldin Kral' şeklinde tezahüratlar yaptı. Taraftarlarla fotoğraf çektiren deneyimli oyuncu, yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kral  Döndü  Trabzonlular  İstanbul  U  Salladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER