KRAL DÖNDÜ, TRABZONLULAR İSTANBUL'U SALLADI!
Trabzonspor'un yeni transferi Burak Yılmaz bu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Oyuncuyu, coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.
Trabzonspor'un Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan kadrosunakattığı milli oyuncu Burak Yılmaz, bu sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi.
"YUVANA HOŞGELDİN KRAL"
Havaalanına 2 saat gecikmeli inen bordo-mavili oyuncuyu Trabzonsporlu taraftarlar karşıladı. Trabzonsporlu tarftarlar, milli oyuncuya 'Yuvana Hoş geldin Kral' şeklinde tezahüratlar yaptı. Taraftarlarla fotoğraf çektiren deneyimli oyuncu, yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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