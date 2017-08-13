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KRAL, 5 YIL SONRA GOLLE DÖNDÜ!


Kral, 5 yıl sonra golle döndü!
Tarih : 13 Ağustos 2017, 21:50
Puan Ver : Kral, 5 Yıl Sonra Golle Döndü!(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, Atiker Konyaspor'u konuk etti.

BURAK 5 YIL SONRA GOLLE BULUŞTU

Konyaspor'un 2. dakikada sürpriz golüyle öne geçtiği maçta Trabzonspor atağında ceza sahası içerisine Mas'ın gönderdiği topa Burak Yılmaz yükseldi. Burak Yılmaz kafa vuruşuyla kalecinin uzanamayacağı köşeye göndererek 10. dakikada Trabzonspor'u beraberliğe taşıdı. Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 5 yıl önce son golünü Fenerbahçe'ye atmıştı..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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