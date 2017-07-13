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Kraft, Unilever'i Almak İçin Yeniden Harekete Geçecek

KRAFT, UNİLEVER'İ ALMAK İÇİN YENİDEN HAREKETE GEÇECEK

Unilever'i geçtiğimiz şubat ayında 140 milyar dolara satın almak isteyen Amerikalı Kraft, analistlere göre yaz sonunda rakibini satın almak için yeniden harekete geçecek.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 13:30
Puan Ver : Kraft, Unilever'i Almak İçin Yeniden Harekete Geçecek(8/10)4

Unilever'i geçtiğimiz şubat ayında 140 milyar dolara satın almak isteyen Amerikalı Kraft, analistlere göre yaz sonunda rakibini satın almak için yeniden harekete geçecek. Denklemde bu kez Warren Buffett'ın da olacağı belirtilen satın almanın boyutu 200 milyar dolar.

GELECEK AY HAMLE YAPACAK

Amerikalı gıda ve tüketim malları devi Kraft, rakibi olan İngiliz Unilever firmasını şubat ayında 140 milyar doları aşan satın alma hedefinden vazgeçmişti. Bu dev satın alma şimdi yeniden gündemde.

Dünyanın en zengin 4. kişisi milyarder Warren Buffett'ın arkasında olduğu Berkshire Hathaway ve özel sermaye devlerinden 3G Capital Partners'ın da katılımıyla Kraft'ın gelecek ay Unilever için bir kez daha hamle yapacağı belirtiliyor.

Satın alma gerçekleşirse gıda ve tüketim malları endüstrisinin en büyük firması ortaya çıkabilir. Zira gerek Kraft, gerekse de Unilever pek çok bilindik markasıyla insanların market alışverişlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Örneğin, Unilever bünyesinde bulunan markalar arasında Algida, Carte d'or, Omo, Lipton, Knorr, Dove, Cif, Calve, Clear, Signal var.

FİYAT 200 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

Kraft'ın sınavı bu kez daha zorlu zira 140 milyar dolarlık eski değer, şubat ayından beri Unilever hisselerinin yüzde 20 artmasıyla 200 milyar dolara fırlayabilir.

Susquehanna Financial Group analisti Pablo Zuanic, olağanüstü boyutuna rağmen bu satın almanın Kraft için çok önemli olduğu ve Kraft'ın teklif verme olasılığının yüzde 75 olduğu görüşünde.

3G Capital, daha önce de Buffett'ın başında bulunduğu Berkshire ile işlenmiş gıda üreticisi Heinz firmasını 2013 yılında satın almak için işbirliğinde bulunmuş ve 2015 yılında da Heinz ile Kraft'ın birleşmesinde baş rolü oynamıştı.

6 AYLIK SÜRE DOLMAK ÜZERE

Öte yandan, Unilever satın alması Britanya hukukuna göre 2017 Ağustos - Eylül döneminden öcne gerçekleşemiyor. Zira İngiliz kanunları bir firma ya da ortaklığın yeniden satın alma teklif verilebilmesi için son teklifin üzerinden en az 6 ay geçmesi gerekiyor.

Unilever için Kraft'ın sunduğu önceki teklif 19 Şubat tarihinde gerçekleşmiş ancak sonrasında 'dostane' bir şekilde geri çekilmişti. Amerikalılar'ın yeni hamle yapabileceği en yakın tarih 19 Ağustos denebilir. Kraft'ın aradan geçen süreçte bir başka gıda firması için satın alma girişiminde bulunmaması Unilever hayalinin yeniden canlanabileceğini gösteriyor.

Zaten, şubat ayındaki girişim düşmesine rağmen iki firma da kapıları kapatmamıştı. Kraft Heinz açıklamasında "Unilever ve Kraft Heinz ilişkilerine büyük bir saygı çerçevesinde devam etmektedir." demiş ve Unilever'in kültür, strateji ve liderliğine övgüde bulunmuştu.

Kraft Heinz ve Berkshire Hathway konuyla ilgili henüz yorum yapmadı. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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