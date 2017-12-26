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KPSS'yi Kazanan Öğretmen Adayları, Staj Puanlarına Göre Atanacak

KPSS'Yİ KAZANAN ÖĞRETMEN ADAYLARI, STAJ PUANLARINA GÖRE ATANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, yeni dönemde atanacak öğretmenlerin KPSS'yi kazandıktan sonra mülakatta staj puanlarına bakılarak atamalarının gerçekleşeceğini söyledi.

Tarih : 26 Aralık 2017, 19:20
Puan Ver : Kpss'yi Kazanan Öğretmen Adayları, Staj Puanlarına Göre Atanacak(7/10)3

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, yeni dönemde atanacak öğretmenlerin KPSS'yi kazandıktan sonra mülakatta staj puanlarına bakılarak atamalarının gerçekleşeceğini söyledi. Tekin, "KPSS ile öğretmen istihdam etmenin yanlış olduğuna inanıyorum kişisel olarak. Eğitim fakültelerinin son sınıf öğrencileri geçen yıla kadar, üniversitelerine yakın okullarda yüzlerce öğretmen adayı kağıt üzerinde kayıt yaptırıyordu. Bu bir staj değil. Staj dediğiniz şey, usta-çırak ilişkisinin olgunlaştırılmasıdır" dedi.

"STAJ DOSYASINDAKİ NOTLAR ETKİLİ OLACAK"

Tekin açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"Artık, her okula öğretmen sayısıyla orantılı bir biçimde öğrenci gönderilecek eğitim fakültelerinden. Her okulda dosya oluşturulacak ve biz öğretmen atarken o dosyaları referans olarak kabul edeceğiz. Test sınavı başarısını değil, sadece öğretmenin o bir yıl içindeki durumunu veri olarak kullanacağız. Şimdiye kadar yüksek puanla atanıyordu. KPSS öğretmen niteliğini ölçen bir sınav değil. Bu felsefeyi yavaş yavaş terk ediyoruz. Gelecek yıl veri setimizi biraz daha genişleteceğiz. KPSS'ye ilave olarak staj dosyasındaki notlar, mülakat notları... Bunları da değerlendireceğiz. Öğretmen niteliği bununla ancak artabilir. Sözleşmeli öğretmenlikle de 4 yıl sonunda kadrolu olabilecek öğretmen. Bir perfomans denetimine tabi tutulmuş olacak. Veli, öğrenci, idare memnuniyeti, tüm bunların hepsini ölçebileceğimiz mekanizma oluşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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