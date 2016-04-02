

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010'daki KPSS'de usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 36 şüpheliden 13'ü tutuklandı.







Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman'ın, ifadeler üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği 3'ü kadın 36 şüphelinin buradaki sorguları tamamlandı.







Hakim Mustafa Çorumlu, şüphelilerden 13'ünün "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, örgütlü sahtecilik ve terör örgütü üyesi olma " suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.







Serbest bırakılan 23 kişi hakkında da adli kontrol kapsamında, yurt dışına çıkış yasağı ile her pazar karakola imza verme kararı alındı.