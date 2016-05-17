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kpss soruşturmasında 82 kişi tutuklandı

KPSS SORUŞTURMASINDA 82 KİŞİ TUTUKLANDI

2010 KPSS soruşturmasında, mahkemeye sevk edilen 82 kişi tutuklandı, 6 kişi serbest bırakıldı.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 09:38
Puan Ver : Kpss Soruşturmasında 82 Kişi Tutuklandı(6/10)8


 2010 KPSS'de soruların sızdırılması iddialarına ilişkin Ankara merkezli 35 ildeki operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 88 şüpheliden 82'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Ankara Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman, ifadeler üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda şüphelileri, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "örgütlü sahtecilik" ve "terör örgütü üyesi olma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.








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