

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda ÖSYM'nin soru hazırlama biriminde çalışan üç kişi gözaltına alındı.







70'İ KARI KOCA... 23'Ü AKRABA...







Geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapmıştı.







Açıklamada, "KPSS tarihinde daha önce hiçbir dönemde Eğitim Bilimleri Alanında 120 sorunun 120'sini ve 119'unu doğru cevaplayan olmadığı halde, 2010 sınavında tam 350 kişinin 120 sorunun 120'sini de doğru cevapladığı görülmüştür. Bu 350 kişinin 70'inin karı-koca, 23'ünün akraba, 52 adayın ise aynı adreste veya aynı apartman, site veya sokakta ikamet ettiği anlaşılmıştır" denilmişti.