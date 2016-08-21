

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, saat 10.00'da başlayacak duruşmada sanıklar, "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından yargılanacak.



Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 iddianame hazırlanmış ve 384 sanık hakkında dava açılmıştı.



İddianamede, 2010 KPSS eğitim bilimleri, genel kültür ve yetenek alanlarındaki soruların sınavdan önce elde edilerek dağıtıldığının jandarma kriminal, emniyet bilişim uzmanlığı, TÜBİTAK raporları, şüpheli, şikayetçi ve tanık beyanlarına göre kesin olduğu kaydedildi.



FETÖ'nün darbe girişiminin ardından gözaltına alınan bazı şüphelilerden, 2010'da yapılan KPSS sorularının nasıl sızdırıldığına ilişkin itiraflar gelmesiyle 13 bin 51 şüphelinin durumu mercek altına alınmıştı.



- Atamaları iptal edilecek



FETÖ'nün darbe girişiminin ardından olağanüstü hal kapsamda hazırlanan ve 17 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, 2010 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin düzenlemelere de yer verilmişti.



Bu KHK ile 10-11 Temmuz 2010'da yapılan KPSS genel yetenek ve genel kültür test sonuçlarına göre veya bu sonuçlar esas alınarak atanan personelin atama işlemlerinin geçerliliği devam edecek ancak bu sınav sorularını veya cevaplarını hukuka aykırı şekilde sınav öncesinde veya sırasında elde ettiği tespit edilen kişilerin atamaları iptal edilecek. Aynı sınava giren ve soruşturma sonucunda hakkıyla devlet memuriyetine girdiği tespit edilenlerin görevleri ise devam edecek.



Savcı Erkman'ın yürüttüğü soruşturmada sınav sorularını önceden elde ettiğine dair kuvvetli suç şüphesi oluşan, aralarında kamuya yerleştirilenler de bulunan 13 bin 51 şüphelinin listesi ise Devlet Personel Başkanlığına gönderilmişti.



Bu kişilerin, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim, Sağlık ve Maliye Bakanlıkları ile TBMM, TRT ve MİT'in de aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşlara yerleştirildiği tespit edilmişti.



Yaklaşık 800 bin kişinin girdiği sınavda, usulsüzlük yaptıkları belirlenen 13 bin 51 kişinin durumu Devlet Personel Başkanlığınca ele alınacak. Başkanlık, 670 sayılı KHK kapsamında, 13 bin 51 şüpheliden soruları çaldığı ve bu şekilde devlet memuriyetine girdiği tespit edilenleri ihraç edecek.