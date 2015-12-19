

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ana soruşturma davası kapsamında tamamlanan KPSS iddianamesinden ilginç detaylar çıktı.







Anayasal Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Yücel Erkman tarafından hazırlanan iddianamede, eski ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan ve eski Genel Sekreter Mehmet Altunay'ın e-posta trafiğinde ve HTS kayıtlarında dikkat çekici tespitlere yer verildi.







Firari Mehmet Hanefi Sözen ve Berat Koşucu tarafından Turgut Özal Düşünce Derneği'nde oluşturulan ve KPSS sorularının bulunduğu 'egitim.son.pdf' isimli dosyanın, Yarımağan ve Altunay'ın e-postasında da olduğu öne sürüldü. Altunay'ın bazı KPSS şüphelileriyle irtibatı bulunduğu kaydedilen iddianamede, soruları dağıttığı belirtilen Koşucu'nun sınavdan dört gün önce bir 'flash bellek'e sınav sorularını kopyaladığı da ifade edildi.