

2016 KPSS soruları ve cevap anahtarı internet üzerinden ne zaman açıklanır? KPSS sınavı bugün gerçekleştiriliyor.







30'u Türkçe, 30'u Matematik, 27'si Tarih, 18'i Coğrafya, 9'u Anayasa ve 6'sı güncel bilgilerden oluşan KPSS sınavının hemen ardından adaylar soruları ve cevap anahtarını merak edecek. Peki 2016 KPSS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır?







22 Mayıs Pazar günü binlerce adayın katılacağı 2016 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Adayların heyecanla beklediği KPSS sınav sonuçlarının açıklacağı tarihi haberimizin detayında bulabilirsiniz. İşte KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı







2016 KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?







KPSS orta öğretim ile lisans başvuru tarihleri belirlenirken lisans sınavına girenlerin sonuçlarının belli olacağı tarih de açıklandı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre KPSS 2016 sınavı 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Sonuçları ise 9 haziran'da açıklanacak. Kamu Personel Seçme Sınavı için ÖSYM'den yapılan açıklamada tüm detaylar paylaşıldı.







KPSS AYRINTILI SINAV TARİHLERİ







Başvuru tarihlerinin yanı sıra, sınav tarihi ve sonuçların ne zaman açıklanacağı da bildirildi. Öte yandan Ortağretim için sınava girecekler için başvuru 9 Ağustos ile 24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav ise 23 Kasım'da yapılacak.







Buna göre alan bilgisi sınavı 20 Mayısta gerçekleştirilecek. Genel Kültür ve Genel Yetenek Bilgisi sınavı ise 22 Mayısta yapılacak. Bu sınava lisans programlarının tüm bölümlerinde eğitim gören 3 ve 4. sınıf öğrencileri girebiliyor.







Lisans progralarından mezun olar da girebiliyor. Sadece GK/GY testinde sınava girilebilir ve Sadece P3 puanı hesaplanır. P3 puanı ile SYDV ilanlarına başvurabilirler. 2016 Puanı Memurluk Kadroları İçin Merkezi Atamalarda Kulanılacak. Emniyet Genel Müd. Alımları İçin 2016 yılı p3 puanı gerekebilir.







ÖSYM'DEN SINAV AÇIKLANMA TARİHLERİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ







2016 yılında yapılacak KPSS için ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre:







1- 2016-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) başvuruları; 17.03.2016 - 31.03.2016 tarihleri arasında alınacak. Sınav 22.05.2016 tarihinde yapılacak ve sınav sonuçları 09.06.2016 tarihinde açıklanacak.







2-Lisans (ALAN BİLGİSİ) başvuruları; 17.03.2016 - 31.03.2016 tarihleri arasında alınacak. Sınav 29.05.2016 tarihinde olacak ve sınav sonuçları 09.06.2016 tarihinde duyurulacak.







3-Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları; 17.03.2016 - 31.03.2016 tarihleri arasında yapılacak. Sınav 24.07.2016 tarihinde olacak ve sınav sonucu 11.08.2016 tarihinde erişime açılacak.







4- 2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) başvuruları; 09.08.2016 - 24.08.2016 tarihleri arasında alınacak. Sınav 22.10.2016 tarihinde yapılacak ve sınav sonuçları 10.11.2016 tarihinde açıklanacak. 5- 2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) başvuruları; 09.08.2016 - 24.08.2016 tarihleri arasında alınacak. Sınav 23.10.2016 tarihinde olacak ve sınav sonucu 10.11.2016 tarihinde duyurulacak.







Kamudaki A ve B grubu kadrolar ve öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu 9.30'da başladı.