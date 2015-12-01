KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki 2 bin 159 kadro ve pozisyon için yerleştirme sonuçlarını açıkladı
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri (KPSS-2015/2) tamamlandı.
Adaylar, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanan yerleştirme sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
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