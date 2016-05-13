KPSS OPERASYONUNDA 73 GÖZALTI
2010 KPSS soruşturması kapsamında Ankara merkezli 35 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, hakkında gözaltı kararı bulunan 100 kişiden, 22'si kadın 73'ü yakalandı.
2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın sorularının sızdırılmasıyla ilgili soruşturmada yeni gözaltılar yaşandı. 35 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen son operasyonda, 73 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Cem İşçimen'in talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığında bir sınav inceleme ekibi oluşturuldu.
40 kişilik ekip akademisyenler ve uzmanlardan da destek alarak tüm sınavları inceliyor.
Yapılan çalışmalar doğrultusunda yeni operasyon için harekete geçildi, 35 ilde yapılan operasyonda 100 kişi hakkında gözaltı kararı alındı ve bu kişilerden 73'ü gözaltına alındı.
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