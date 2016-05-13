

2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın sorularının sızdırılmasıyla ilgili soruşturmada yeni gözaltılar yaşandı. 35 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen son operasyonda, 73 kişi gözaltına alındı.







Soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Cem İşçimen'in talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığında bir sınav inceleme ekibi oluşturuldu.







40 kişilik ekip akademisyenler ve uzmanlardan da destek alarak tüm sınavları inceliyor.







Yapılan çalışmalar doğrultusunda yeni operasyon için harekete geçildi, 35 ilde yapılan operasyonda 100 kişi hakkında gözaltı kararı alındı ve bu kişilerden 73'ü gözaltına alındı.