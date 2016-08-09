

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim ve ön lisans düzeyi kapsamında başvuruları bugün başladı. ÖSYM, resmi internet adresinden gerçekleştirilecek başvurular için son günün 24 Ağustos olduğunu açıkladı. Adayların bugünden itibaren 24 Ağustos'a kadar başvuru yapabileceği bildirildi. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, KPSS, ön lisans düzeyinde 22 Ekim 2016'da, ortaöğretim düzeyinde ise 23 Ekim 2016'de uygulanacak.







Sınava başvuru işlemleri 24 Ağustos'a kadar yapılacak. Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 25 Ağustos mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı-banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için ise 25 Ağustos saat 23.59'da sona erecek olup, başvuru süresi uzatılmayacak.







KPSS 2016 ortaöğretim/ön lisansa son başvuru tarihi olan 24 Ağustos 2016 itibarıyla ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, ortaöğretim düzeyinde sınava girmek için başvuramayacak.