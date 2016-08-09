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kpss önlisans ve lise sınavına başvurular alınıyor

KPSS ÖNLİSANS VE LİSE SINAVINA BAŞVURULAR ALINIYOR

2016 KPSS başvuruları başladı. Kamu Personel Seçme Sınavı 2016 (KPSS) ortaöğretim-ön lisans sınav başvuruları bugünden itibaren 24 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Peki KPSS başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir? Detayları haberimizde inceleyebilirsiniz...

Tarih : 09 Ağustos 2016, 17:10
Puan Ver : Kpss Önlisans Ve Lise Sınavına Başvurular Alınıyor(0/10)


Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim ve ön lisans düzeyi kapsamında başvuruları bugün başladı. ÖSYM, resmi internet adresinden gerçekleştirilecek başvurular için son günün 24 Ağustos olduğunu açıkladı. Adayların bugünden itibaren 24 Ağustos'a kadar  başvuru yapabileceği bildirildi. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, KPSS, ön lisans  düzeyinde 22 Ekim 2016'da, ortaöğretim düzeyinde ise 23 Ekim 2016'de  uygulanacak.



Sınava başvuru işlemleri 24 Ağustos'a kadar yapılacak. Sınav ücreti  ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 25 Ağustos mesai saati  bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ödemeler" alanından kredi  kartı-banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için ise 25 Ağustos saat  23.59'da sona erecek olup, başvuru süresi uzatılmayacak.



KPSS 2016 ortaöğretim/ön lisansa son başvuru tarihi olan 24 Ağustos  2016 itibarıyla ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, ortaöğretim  düzeyinde sınava girmek için başvuramayacak.







Etiketler: Kpss  Önlisans  Ve  Lise  Sınavına  Başvurular  Alınıyor    haber

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