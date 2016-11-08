KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI!
KPSS önlisans sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 16 Ekim 2016 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Önlisans sınavının sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.
ÖSYM tarafından 16 Ekim 2016'da ön lisans düzeyinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda, genel kültür testinin temel soru kitapçığında yer alan 12'nci sorunun iptal edilmesine karar verildi.
İptal edilen soru, ilgili testte en az 1 cevabı bulunan tüm adaylar için "doğru cevaplanmış" kabul edilerek, 2016 KPSS ön lisans değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
kaynak:milliyet
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