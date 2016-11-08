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kpss önlisans sonuçları ösym tarafından açıklandı!

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI!

KPSS önlisans sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 16 Ekim 2016 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Önlisans sınavının sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

Tarih : 08 Kasım 2016, 17:20
Puan Ver : Kpss Önlisans Sonuçları Ösym Tarafından Açıklandı!(7/10)7


ÖSYM tarafından 16 Ekim 2016'da ön lisans düzeyinde  uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava ait madde  analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı ve itirazlar  bilimsel açıdan değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda, genel kültür  testinin temel soru kitapçığında yer alan 12'nci sorunun iptal edilmesine karar  verildi.



İptal edilen soru, ilgili testte en az 1 cevabı bulunan tüm adaylar  için "doğru cevaplanmış" kabul edilerek, 2016 KPSS ön lisans değerlendirme  işlemleri tamamlandı.



Sınav sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet  adresinden açıklandı.



 



kaynak:milliyet








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