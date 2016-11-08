

ÖSYM tarafından 16 Ekim 2016'da ön lisans düzeyinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı.







ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda, genel kültür testinin temel soru kitapçığında yer alan 12'nci sorunun iptal edilmesine karar verildi.







İptal edilen soru, ilgili testte en az 1 cevabı bulunan tüm adaylar için "doğru cevaplanmış" kabul edilerek, 2016 KPSS ön lisans değerlendirme işlemleri tamamlandı.







Sınav sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.







kaynak:milliyet