Sunderland Menajeri: Lens, Fener'i Seviyor, Büyük İhtimal Bizden Ayrılacak
İrem Derici'nin "Tektaş" Şarkısı Sakız Falından Çalıntı Çıktı
Fenerbahçe, Psg'ye Forma Şansı Bulamayan Lucas Moura'ya Teklif Yaptı
Kpss Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına Girecek Öğretmen Adaylarının 16 Temmuz İsyanı
Yastan Çıkan Celine Dion'un Flaşlar Patlayınca Göğüs Uçları Belli Oldu
Bursa'da Boya İmalathanesindeki Yangında "Evleri Boşaltın" Uyarısı Yapıldı
15 Temmuz Darbe Girişiminin Yıldönümü Anma Programı Belli Oldu
Son Dakika! Bursa'da Boya Fabrikasında Yangın
Göbek Yapan Arda, İngilizlerin Diline Düştü: Egzersiz Yap
15 Temmuz Şehitler Anıtının İçi İlk Defa Görüntülendi
Şehit Oğlunun "Bırakma Beni Baba" Feryatları Yürekleri Dağladı
Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü
Başakşehirli Oyunculara 1 Yıl Spor Müsabakası Seyrinden Men Cezası Verildi
Silah Sanayisinde Dev Satın Alma!
Çukurcada Havanlı Saldırı! 1 Şehit, 2 Yaralı
Çin İle Abd Arasında İsim Krizi! Beyaz Saray Pekin'den Özür Diledi
"Geleneklerimiz" Deyip Damatlarına Görülmemiş Şakalar Yaptılar
Motoruna Kuş Çarpan Thy Uçağı Acil İniş Yaptı, Yolcularının Tüm Masraflarını Karşıladı
Galatasaray, 2 Brezilyalı Futbolcunun Transferini Daha Bitirmek Üzere
Türkiye'ye Küsüp Çekilme Kararı Alan Almanlar'dan İncirlik'te Son Sortiler

KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVINA GİRECEK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 16 TEMMUZ İSYANI


KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına Girecek Öğretmen Adaylarının 16 Temmuz İsyanı
Tarih : 10 Temmuz 2017, 19:40
Puan Ver : Kpss Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına Girecek Öğretmen Adaylarının 16 Temmuz İsyanı(9/10)5

Öğretmen olmak isteyen adaylar için bu haftasonu kritik gün. 2017- Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT) bu haftasonu 16 Temmuz'da yapılacak.

Ancak sınava girmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin tercih ettiği tarihe isyan etti.

15 TEMMUZ GECESİNİN SABAHI

ÖSYM'nin sınav için belirlediği tarih, bir yıl önce yaşadığımız hain darbe girişiminin de yıldönümüne denk geliyor.

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde yarından başlamak üzere 5 günlük bir anma programı düzenlenecek.

Anma törenleri, 15 Temmuz gecesi Şehitler Köprüsünde yapılacak yürüyüş ve sabaha kadar tutulacak demokrasi nöbeti ile son bulacak. Nöbete Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

ÖĞRETMEN ADAYLARI NÖBETE KATILAMAYACAK

Öğretmen adaylarını isyan ettiren de, sınavın demokrasi nöbeti ve anma törenlerinin sabahına denk getirilmesi.

Nöbete katılan adaylar muhtemelen sınava giremeyecek veya uykusuz girecek; sınava girmek isteyenler ise o geceki anma programından ve demokrasi nöbetinden feragat edecek.

ÖSYM'nin sitesinde sınavla ilgili şu duyuru yapıldı:

2017- Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT) 16 Temmuz 2017 tarihinde uygulanacak olup adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini,T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14:30'dan itibaren edineceklerdir.

2017- Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT) 16 Temmuz 2017 tarihinde saat: 10.00'da uygulanacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kpss  Öğretmenlik  Alan  Bilgisi  Sınavına  Girecek  Öğretmen  Adaylarının  16  Temmuz  İsyanı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER