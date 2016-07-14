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kpss lisans sonuçları bugün açıklanıyor

KPSS LİSANS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Lisans sonuçlarının bugün 16.30'da açıklanması bekleniyor. KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi sıra lisans sonuçlarında..

Tarih : 14 Temmuz 2016, 16:22
Puan Ver : Kpss Lisans Sonuçları Bugün Açıklanıyor(6/10)5


Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sonuçlarının bugün saat 16.30'da açıklanması bekleniyor.



KPSS yerleştirme sonuçlarını ardından şimdi gözler KPSS lisans sonuçlarında. 22-29 Mayıs tarihlerinde yapılan KPSS Lisans sınavı sonuçlarına adaylar  https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris  adresinden T.C Kimlik Numarası ve şifreleriyle öğrenebilecekler.



ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.








Etiketler: Kpss  Lisans  Sonuçları  Bugün  Açıklanıyor    haber

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