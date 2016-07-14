

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sonuçlarının bugün saat 16.30'da açıklanması bekleniyor.







KPSS yerleştirme sonuçlarını ardından şimdi gözler KPSS lisans sonuçlarında. 22-29 Mayıs tarihlerinde yapılan KPSS Lisans sınavı sonuçlarına adaylar https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris adresinden T.C Kimlik Numarası ve şifreleriyle öğrenebilecekler.







ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.