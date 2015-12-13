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kpss hırsızları terörden yargılanacak

KPSS HIRSIZLARI TERÖRDEN YARGILANACAK

Devlet otoritesini ele geçirmek isteyen KPSS hırsızları için hazırlanan iddianame; Paralelci ÖSYM başkanlarının, Pensilvanya'dan talimat aldıklarını ortaya koydu.

Tarih : 13 Aralık 2015, 10:48
Puan Ver : Kpss Hırsızları Terörden Yargılanacak(9/10)6


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2010 KPSS soruşturması 5 yıl sonunda tamamlandı. Savcı Yücel Erkman'ın hazırladığı iddianame mahkemeye sunulurken iddianamede soru hırsızlığının örgütlü yapılanma ile gerçekleştirildiği belirtildi. Terör kapsamına alınan, 54'ü tutuklu 230 şüpheli hakkında hazırlanan bin 500 sayfalık iddianamede; Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği Genel Sekreteri Mehmet Hanefi Sözen, Samanyolu Eğitim Kurumları Genel Müdürü Cemil Koca, Körfez Dershanesi'nin sahibi ve Paralel Yapı'nın eğitim imamı Yusuf Rodoplu ile Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, “Terör örgütü kurmak ve yönetmek, kamu kurumu zararına zincirleme dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” ile suçlandı. 230 şüpheli için toplam 3 bin 800 yıl ceza istendi. İddianamede FETÖ'nün amacının Türk Devletinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini ele geçirmek olduğu belirtildi. İddianamede, sınavda yüksek not alan 1970 kişinin arasında telefon irtibatının tespit edildiği belirtildi.








Etiketler: Kpss  Hırsızları  Terörden  Yargılanacak    haber

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