KPSS DİN HİZMETLERİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları açıklandı.
ÖSYM, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçlarını açıkladı
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'da uygulanan KPSS DHBT-2016 değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin"https://sonuc.osym.gov.tr"internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
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