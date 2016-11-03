Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "kozmik oda" olarak bilinen soruşturmada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline "kumpas" kurulduğuna yönelik deliller elde edilmesi üzerine açtığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 14'ü tutuklandı.



Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, 10 kişiyi serbest bırakırken şüphelilerden 17'si tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden 14'ünün tutuklanmasına, 3'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. "FETÖ üyesi olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasında toplam şüpheli sayısının 135 olduğu, bunlardan 34'ünün FETÖ soruşturmaları kapsamında halen tutuklu bulunduğu kaydedildi.