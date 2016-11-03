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kozmik oda soruşturmasında flaş gelişme

KOZMİK ODA SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "kozmik oda" olarak bilinen soruşturmada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline "kumpas" kurulduğuna yönelik deliller elde edilmesi üzerine açtığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 14'ü tutuklandı.

Tarih : 03 Kasım 2016, 14:00
Puan Ver : Kozmik Oda Soruşturmasında Flaş Gelişme(5/10)3


Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü  soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki  işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.  Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, 10 kişiyi serbest bırakırken  şüphelilerden 17'si tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk  edildi. Hakimlik, şüphelilerden 14'ünün tutuklanmasına, 3'ünün adli kontrol  şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.  "FETÖ üyesi olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından yürütülen  soruşturma dosyasında toplam şüpheli sayısının 135 olduğu, bunlardan 34'ünün FETÖ  soruşturmaları kapsamında halen tutuklu bulunduğu kaydedildi.








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