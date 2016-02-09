

HSYK 3. Dairesi tarafından, Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında arama yapılmasına ilişkin, bazı hakim ve savcılar hakkında başlatılan inceleme kapsamında soruşturma izni verilmesinin ardından, HSYK müfettişlerince rapor hazırlandı.







HSYK 2. Dairesi, rapor doğrultusunda hakim ve savcılar hakkındaki tedbir talebini görüştü.







Kararı açıklayan HSYK 2. Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz, savcı Mustafa Bilgili ile hakimler Hasan Şatır, Dündar Örsdemir, Nihal Uslu, Halil İbrahim Kütük, Abdullah Bahçeci'nin, haklarındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar tedbiren görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Yılmaz, hakkında inceleme başlatılan Savcı Şadan Sakınan ile hakim Hasan Şatır hakkındaki tedbir talebinin ise reddedildiğini kaydetti.







Başkan Yılmaz, savcı Bilgili ve 4 hakimin, "hakkında soruşturma yapılan hakim ve savcının göreve devamının, yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilebileceği" hükmünü içeren Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldıklarını ifade etti.







Haklarındaki soruşturma tamamlandıktan sonra bu kişilerin meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.- SüreçEski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, bu kapsamda "kozmik oda"da arama yapılması kararlaştırılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin 38 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.Takipsizlik kararında, şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair soyut iddia dışında kamu davası açmaya yeterli, somut ve inandırıcı delil elde edilemediği belirtilmişti.