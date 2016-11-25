

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, günlük bakım alışkanlıklarında önemli yer tutan kozmetik ürünlerin sağlık açısından dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Kozmetik ürünlerde kullanılan hayvansal malzemelerin hem Müslümanlar için haram olma riskinden hem de içlerinde cenin, doğum artığı, plasenta gibi maddelerin olduğundan bahseden Dr. Büyüközer, hayvansal maddelerin kullanılması nedeniyle 'deli dana hastalığı'na dikkat çekti.



Kozmetiklerin insanların günlük bakım alışkanlıklarında önemli bir yer tuttuğunu belirten Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Vasat bir kimse her gün en az birkaç kozmetik ürünü kullanmaktadır. Bunlar da; kokular, deodorantlar, sabunlar, şampuanlar, diş macunları, saç bakım ürünleri, krem ve benzeri ürünlerdir. Kişisel bakımımızda çok yönlü yer alan fırçalarımız.



Ticari ihtirasların alabildiğine kamçıladığı reklamların yaldızlı parıltıları altında masum görüntüdeki kozmetik ürünlerin gerçek yüzü dermatoloji kliniklerinde ve laboratuvarlarında ortaya çıkartılmaktadır. Bütün bunlara ek olarak kozmetiklerde kullanılan katkı maddelerinin önemli bir kısmının hayvansal kökenli olmaları sebebi ile deli dana riskinin bulunması, bunun yanında Müslümanlar için haram olma riskinin de olabileceği göz ardı edilmemelidir. Daha da ileri boyutlara götürdüğümüz takdirde, insan ve hayvan ceninleri, doğum artıkları, plasentalar ve sperm hücreleri gibi maddelerin kullanıldığı bu müstahzarlara Müslümanların çok dikkatle yaklaşmaları gerekir" dedi.







kaynak:sözcü