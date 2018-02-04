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Kozmetik Ürünleri İthalatı 415 Milyon Dolar Oldu

KOZMETİK ÜRÜNLERİ İTHALATI 415 MİLYON DOLAR OLDU

Kozmetik ürünleri sektöründeki ithalat, 2017 sonu itibarıyla 415 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tarih : 04 Şubat 2018, 14:50
Puan Ver : Kozmetik Ürünleri İthalatı 415 Milyon Dolar Oldu(6/10)2

Kozmetik ürünleri alanındaki ithalat, 2017 sonu itibarıyla 414,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, en fazla ithal edilen ürün grubu vücut losyonları ve kremler oldu. Bu ürün grubunda yapılan ithalat geçen yıl sonu itibarıyla 105,5 milyon doları buldu. Makyaj ve cilt bakımı malzemeleri ithalatı için 83,8 milyon dolar, göz makyaj malzemeleri için 56,6 milyon dolar, parfümler için 45,4 milyon dolar ödendi.

FRANSIZ VE ALMAN ÜRÜNLERİ ÖN PLANDA

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin en fazla kozmetik ürünü ithal ettiği ülkeler Fransa ve Almanya oldu.

Fransa makyaj ve cilt bakımı malzemeleri, parfüm, ruj ve vücut losyonları ithalatında ilk sırada bulunurken, Almanya göz makyajı malzemeleri, deodorant ve saç boyası ithalatında zirvede yer aldı. Bu dönemde, Fransa'dan 29,3 milyon dolarlık makyaj malzemeleri ve cilt bakım kremleri, 25,4 milyon dolarlık vücut losyonları ve krem, 17 milyon dolarlık parfüm ithal edildi. Almanya'dan ise 12 milyon dolarlık deodorant, 8,4 milyon dolarlık saç boyası, 11,1 milyon dolarlık göz makyaj malzemeleri satın alındı.

CIMBIZ VE FIRÇALAR ÇİN'DEN

Diğer malzemelere göre daha ucuz olan cımbız ve fırçalar ise Çin'den sağlandı. Söz konusu ülkeden 2017'de 9,2 milyon dolar tutarında fırça, 1,1 milyon dolarlık da cımbız ithal edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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