

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında silahlı terör örgütü soruşturması merkezinde olan FETÖ'nün halen firardaki emniyet imamı 'Kozanlı Ömer' ismiyle tanınan Osman Hilmi Özdil'e ait olan ve Emniyet İstihbaratı'nda kaybolan dosyanın sırrı çözüldü.







Özdil, 2007'de Gülen'in yanına gitmek için MİT imamı olduğu iddia edilen 'Sinan' kod adıyla bilinen Murat Karabulut'la birlikte ABD'ye seyahat gerçekleştirmişti. Dönüş sırasında New York'taki John F. Kennedy havaalanında yapılan aramada ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlileri, Özdil'in üzerini ararken bazı belgeler ile dizüstü bilgisayarına el koydu.







FBI görevlileri, bilgisayarın imajını aldıktan sonra diğer belgeleri Özdil'e iade etti. Özdil, Türkiye'ye döndükten sonra ABD Güvenlik makamları FBI'ın el koyduğu belge ve kayıtları resmi yazışmayla Türkiye'ye gönderdi. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na gönderilen belgeler ve kayıtların daha sonra kaybolduğu anlaşıldı.