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koza ipek'te yükseliş yüzde 50'yi buldu

KOZA İPEK'TE YÜKSELİŞ YÜZDE 50'Yİ BULDU

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildikten sonra güçlü alımların görüldüğü Koza-İpek hisselerinde yükseliş sürerken, hisselerin ay başından beri kaydettiği prim yüzde 50'yi buldu.

Tarih : 19 Eylül 2016, 17:52
Puan Ver : Koza İpek'te Yükseliş Yüzde 50'yi Buldu(9/10)11


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildikten sonra güçlü alımların görüldüğü Koza-İpek hisselerinde yükseliş sürerken, hisselerin ay başından beri kaydettiği prim yüzde 50'yi buldu.



Koza-İpek grubu hisselerinden Koza Madencilik bu sabah ilk seansı yüzde 14.29 yükselişle tamamlarken; İpek Doğal Enerji yüzde 15.56, Koza Altın ise yüzde 6.04 yükseldi. BIST 100 endeksi ise yüzde 1.33 yükselişle 77,032 puan oldu.



"FETÖ"ye para aktarılmasını sağladıkları iddiası ile Ekim ayında Koza-İpek Holding bünyesindeki şirketlere kayyum atanmıştı.



Atamanın ardından grup hisselerinde sert satışlar görülmüş, hisselerdeki kayıplar yüzde 70'e ulaşmıştı.



Koza-İpek şirketleri 1 Eylül'de yayınlanan KHK ile ise TMSF'ye devredilmişti. Buna göre, TMSF, şirketlerin varlıklarının satılmasına veya bu şirketlerin feshine karar verebilecek.








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