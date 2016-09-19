

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildikten sonra güçlü alımların görüldüğü Koza-İpek hisselerinde yükseliş sürerken, hisselerin ay başından beri kaydettiği prim yüzde 50'yi buldu.







Koza-İpek grubu hisselerinden Koza Madencilik bu sabah ilk seansı yüzde 14.29 yükselişle tamamlarken; İpek Doğal Enerji yüzde 15.56, Koza Altın ise yüzde 6.04 yükseldi. BIST 100 endeksi ise yüzde 1.33 yükselişle 77,032 puan oldu.







"FETÖ"ye para aktarılmasını sağladıkları iddiası ile Ekim ayında Koza-İpek Holding bünyesindeki şirketlere kayyum atanmıştı.







Atamanın ardından grup hisselerinde sert satışlar görülmüş, hisselerdeki kayıplar yüzde 70'e ulaşmıştı.







Koza-İpek şirketleri 1 Eylül'de yayınlanan KHK ile ise TMSF'ye devredilmişti. Buna göre, TMSF, şirketlerin varlıklarının satılmasına veya bu şirketlerin feshine karar verebilecek.