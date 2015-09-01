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KOZA HOLDİNG'E OPERASYON !


KOZA HOLDİNG'E OPERASYON !
Tarih : 01 Eylül 2015, 12:18
Puan Ver : Koza Holding'e Operasyon !(9/10)6


Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki Koza İpek Holding yönetim kurulu binasına saat 08.00 sıralarında çok sayıda polis ekibi geldi. Çevik kuvvet polislerinin de güvenlik önlemi aldığı görüldü.



Koza İpek Holding'e sabah erken saatlerde çok sayıda polis eşliğinde operasyon başlatıldı. Şirketin üniversitesi İpek Üniversitesi'nde ve Koza İpek Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in Ankara'daki evinde de arama yapılıyor.



 








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