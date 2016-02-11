

Olay, gece saatlerinde Koparan Mahallesi Yaylak Mevkiindeki su Kuyusunda meydana geldi. Dün Sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak için evinden ayrılan evli iki çocuk annesi Kübra Acar'ın akşam eve dönmemesinden şüphelenen yakınları araziye çıkarak onu aramaya başladı. Bölgede kan izlerine rastlayan Acar'ın yakınları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ve bölgede arama çalışması yapan jandarma afad ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.



Kan izlerinin arazide bulunan kuyuya doğru gittiğini tespit eden ekipler kuyunun taşlarla kapatıldığını fark etti. İtfaiye ekipleri 15 metre derinlikteki ve 3 metre suyla dolu kuyunun içindeki taşları ve suyu tahliye etti. Kuyunun içinde dalgıçlar tarafından yapılan ilk incelemede talihsiz kadının kıyafetleri bulundu. Kuyudaki suyun tamamen boşaltılmasından sonra yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Acar'ın cesedine ulaşıldı. Cesette yapılan incelemede başına taşla vurulan kadının elleri ve ayaklarının bağlandığı, çıplak şekilde kuyuya atıldığı belirlendi.