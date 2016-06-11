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koyun otlatırken çalıştı, teog birincisi oldu

KOYUN OTLATIRKEN ÇALIŞTI, TEOG BİRİNCİSİ OLDU

Okuldan arta kalan zamanlarını çobanlık yaparak geçiren Mahir Gündoğdu, TEOG'da 120 sorunun tamamını doğru yaptı ve birinciler arasına girdi. Doktor olmak isteyen Mahir'in hedefi, fen lisesinde okumak

Tarih : 11 Haziran 2016, 10:17
Puan Ver : Koyun Otlatırken Çalıştı, Teog Birincisi Oldu(8/10)10


Tuncel i, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında geleneği bozmadı. Geçen yıl da sınavda birinci çıkaran Çemişgezek İlçesi, bu yıl da ismini birinciliklere yazdıran ilçe oldu. İlçenin Payamdüzü Ortaokulu öğrencisi Mahir Gündoğdu, ikinci dönem TEOG sınavında 6 dersten 120 sorunun tamamını doğru yaptı ve Türkiye birincileri arasına girdi.



‘AİLEM BENİ HİÇ EZMEDİ'

Ailesi küçükbaş hayvancılıkla uğraştığı için yaz tatilini yaylalarda, okul sonrası zamanlarını ise hayvan otlatmakla geçiren Gündoğdu, şöyle konuştu: “Ailem yaylaya erken çıktığı zamanlarda dedemin yanında kalarak eğitimime devam ediyorum. Okul sonralarında ailemin yanına giderek onlara yardımcı oluyorum. Koyun otlatmaya gittiğimde yanıma ders kitaplarımı da alıyorum. Yaşam şartlarımız gerçekten zor. Ama bu zor koşullar karşısında ailem beni hiç ezmedi, sürekli destek oldu. Öğretmenlerimiz bizi sınava çok iyi hazırladı. Ders sonralarında bile bizlerle yakından ilgilendiler. Ağabey, abla, kardeş gibi birlikte soru çözdük. Bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Ege illerinden birinde fen lisesi okumak istiyorum. İleride doktor olmak istiyorum.” Baba Güzel Gündoğdu da böylesine zorlu bir hayata rağmen oğlunun başarısının kendilerini mutlu ettiğini belirterek “Bütün imkânsızlıklara rağmen emeğinin karşılığını aldığı için çok memnunum” dedi.








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