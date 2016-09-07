KÖYÜN 'MÜSTEHCEN' MANAYA GELEN ADINI DEĞİŞTİRDİLER
Sivas'ın İmranlı İlçesine bağlı Kuz Köyü'nün adı 'müstehcen' anlama geldiği için köylülerin yaptığı başvuru üzerine 'Zımak' olarak değiştirildi.
Sivas'ın İmranlı İlçesine bağlı Kuz Köyü'nün adı 'müstehcen' anlama geldiği için köylülerin yaptığı başvuru üzerine 'Zımak' olarak değiştirildi.
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