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koyu mavi iphone 7 böyle görünecek

KOYU MAVİ İPHONE 7 BÖYLE GÖRÜNECEK

Hatırlayacağınız gibi birkaç gün önce çıkan söylentilerde iPhone 7'nin koyu mavi renk seçeneğiyle geleceği iddia edilmişti. İşte bu koyu mavi iPhone'un nasıl görüneceğini ortaya koyan konsept tasarımları yayınlandı.

Tarih : 17 Haziran 2016, 09:57
Puan Ver : Koyu Mavi İphone 7 Böyle Görünecek(10/10)9


Hatırlayacağınız gibi birkaç gün önce çıkan söylentilerde iPhone 7'nin koyu mavi renk seçeneğiyle geleceği iddia edilmişti. İşte bu koyu mavi iPhone'un nasıl görüneceğini ortaya koyan konsept tasarımları yayınlandı.



Bildiğiniz gibi Apple yeni amiral gemisi iPhone 7'yi Eylül ayında satışa çıkaracak. Telefon henüz resmi olarak tanıtılmadı ama şimdiden telefon hakkında birçok detay ortaya çıktı. İnternete sızdırılan bilgiler sayesinde ortaya çıkan bu detaylardan biri de, Apple'ın iPhone 7 ile birlikte yeni bir renk seçeneği sunacağıydı. Yıllardır iPhone'larda görmeye alışık olduğumuz uzay grisi renginin yerini koyu mavi seçeneği alacak.



Apple'a yakın kaynaklar tarafından birkaç gün önce ortaya atılan bu iddia, ünlü tasarımcı Martin Hajek'in de ilgisini çekti. Daha önce de çeşitli Apple ürünleri için konsept tasarımları hazırlayan Hajek, koyu mavi iPhone 7'nin nasıl görüneceğini gösteren konsept tasarımları hazırladı. Yeni iPhone hakkında bugüne kadar sızdırılan detayları göz önüne alarak hazırlanan bu konsept tasarımı, gerçekten etkileyici duruyor. Eğer Eylül ayında çıkacak yeni iPhone bu konsept tasarımına biraz olsun benzerse, koyu mavi renk seçeneği bugüne kadar çıkan en popüler iPhone rengi olabilir.



HTC 10 : Boomsound








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