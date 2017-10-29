Sivas'ın Yıldızeli ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkaya köyü sakinleri, Cumhuriyet'in 94'üncü kuruluş yıldönümünü köy yamacında 200 metre kare genişliğinde Atatürk portresi yaparak andı.

DEV PORTRENİN ÇEVRESİNE 94 ÇAM FİDANI DİKİLDİ

Kilometrelerce uzaklıktan bile görülebilen dev Atatürk portresinin yapımında 55 ton taş ve 55 ton çimento, 750 kilo polyester malzemesi kullanıldı. 4 kişi tarafından yapılan portresinin çevresine ise 94 çam fidanı dikildi. Cumhuriyetin her kuruluş yıl dönümünde ise yeni bir çam fidanı dikileceği belirtildi.KÖYLÜLER TÜM BİRİKİMLERİNİ HARCADILAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Sarıkaya Köyü Derneği Başkanı Salih Elmas, dernek olarak Cumhuriyetin 94'üncü yılına yakışan bir proje hazırlamak için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtip, "Sağ olsunlar köylülerimizin yardımları ile destekleri ile ortaya bir şey çıkartma kararı aldık. Ne yapalım dedik. Köyümüze bir şey yapalım dedik. Ama Cumhuriyeti de Atatürk'ten ayrı tutmayalım dedik. Atatürk'ün sevgisi saygısı bizim köyde bu anlamda en üst seviyededir. Bu sevgi artık yüreklere de sığmaz. Taşmış durumda. Biz ne yapalım diye düşündük. Bu sevgi taşmazlığını bir yere resmedelim ve köyümüzün bizim için kutsal olan Colü tepesine resmedelim dedik. Biz bu projeyi eksiksiz tüm köylülerimizle imece usulü ile küçük bir çocuğun kumbarasındaki parayı dahi bozdurup, yaşlımızın hastane parasından arttırarak bize verdiği katkılar ile buraya getirdik" dedi.DAYANIKLI MALZEMEDEN YAPILDI

Projeyi tasarlayan Kemal Ayyıldız portrenin en az 50 yıl aşınmalara dirençli malzemeden yapıldığını belirtip, "Portremiz fiberglas karışımı bir madde ile yapıldı. Meşakkatli bir projeydi. Portrenin büyüklüğü 200 metrekare. İkinci etabımız da yanına bide aynı ölçülerde Türk bayrağı yapacağız. Toplam alanı 400 metrekare olacak. Türkiye'de 2'inci bir proje. Bunun bir tanesi Erzincan'da yapılmış. Ama onlar taş yüzeyine boya ile yapmış. Her yıl yeniden tadilat görmesi gerekiyor. Bizi anlatıldığına göre bu portre en az 50 yıl soğuya yağmura dayanabilecek bir malzemeden yapıldı. Onu düşünerek yaptık. Tamamen el emeği göz nuru. Hiç bir kurum ve kuruluştan destek almadık. Sadece köylülerimizin desteği ve Ankara'da bulunan köy derneğimizin katkıları ile yapıldı." diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada