

İzmir Urla'daki iki köyün sakinlerinin zeytinlere ve bölgedeki endemik bitki yapısına zarar veren taş ocaklarına karşı verdiği 14 yıllık mücadele Danıştay'ın kararıyla zaferle sonuçlandı. Danıştay 14'üncü Dairesi, istisna görülen bir şekilde davanın esasına girip, birinci derece doğal SİT alanındaki madenlerle ilgili 'ÇED olumlu' kararını iptal etti.







İzmir Urla'da eskiden köy statüsünde bulunan Yağcılar ile İçmeler mahallelerinin önemli bölümü 1993 yılında birinci derece doğal SİT alanı ilan edildi. Bu gelişme üzerine, iki köy arasındaki bölgede bulunan taş ocağı ve kırma eleme tesisleri için kapatılma kararı verildi. Ancak bazı taş ocakları için, başvurular üzerine üretim alanlarındaki lokal bölgeler için SİT durumunda değişikliğe gidildi. Bu kararla yaklaşık 8 yıl önce tekrar üretim başlatıldı.







Köylüler mücadele başlattı







Yerleşim yeri yakınında olan, ayrıca hem zeytinlere hem de endemik bitki yapısına zarar verdiği gerekçesiyle, köylüler ile çevreciler hukuk mücadelesi başlattı. Çeşitli tarihlerde, köylüler lehine alınan mahkeme kararlarının uygulamaları, taş ocağını işleten şirket yöneticilerinin girişimleri ve alınan yeni izinlerle yerine getirilemedi. Şirket son olarak 2013 yılında alınan yeni ÇED olumlu raporuyla, bir kez daha üretimini sürdürdü. Köylüler ve çevreciler adına 2014 yılında, 1'inci İdare Mahkemesi'nde yeniden dava açıldı. Bu kez mahkeme öncekilerin aksine vatandaşlardan gelen iptal istemini reddetti.







Danıştay kesin kararını verdi







Bu kez köylüler adına davayı takip eden avukatlar, Danıştay'a temyiz başvurusunda bulundu. Kısa süre önce davayı sonuçlandıran Danıştay 14'üncü Dairesi, dikkat çeken bir karara imza attı. Danıştay 14'üncü Dairesi ilk olarak köylülerin isteğini yerinde bulup, İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nin verdiği 'red' kararını bozdu. Ardından da istisna görülen bir yöntemle, davanın esasına girip ÇED olumlu kararını iptal etti.