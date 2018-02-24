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Köy yerini mateme çeviren olay! Damat, düğün günü kafasına sıktı

KÖY YERİNİ MATEME ÇEVİREN OLAY! DAMAT, DÜĞÜN GÜNÜ KAFASINA SIKTI

Mardin'de 3 gün 3 gece düğünü yapılacak olan damat, ikinci günde gelin kuafördeyken kendini silahla başından vurarak öldürdü. Damadın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Tarih : 24 Şubat 2018, 14:10
Puan Ver : Köy Yerini Mateme Çeviren Olay! Damat, Düğün Günü Kafasına Sıktı(7/10)3

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, düğünü dün başlayan damat Nesih A. (26), evde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

3 GÜN SÜRECEK DÜĞÜN HAZIRLANDI

Hayatlarını birleştirmek için yola çıkan Nesih A. ile ismi açıklanmayan nişanlısı için organize edilen üç gün sürecek düğünü dün başladı.

İLK GÜN GELİN VE DAMAT DOYASIYA EĞLENDİ

Mahalledeki düğünde ilk gün gelin ve damat adayıyla davetliler, doyasıya eğlendi. Gelin bu sabah saçını yaptırmak için ilçe merkezine, kuaföre giderken, damat Nesih A. da baba evindeki odasına çekildi.

DAMAT, KENDİNİ BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bir süre sonra Nesih A.'nın odasından bir el silah sesi geldi. İçeri giren yakınları, Nesih A.'yı kanlar içerisinde bulunca, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibi, başından tabancayla vurulan Nesih A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

DÜĞÜN İPTAL OLDU, MAHALLE MATEM YERİNE DÖNDÜ

Yakınları sinir krizi geçirirken, düğün iptal oldu, mahalle matem yerine döndü.

İntihar nedeni bilinmeyen Nesih Asan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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