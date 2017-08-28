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Kovulmanın eşiğinden dönen Tudor'un hayalini kurduğu teklif geliyor

KOVULMANIN EŞİĞİNDEN DÖNEN TUDOR'UN HAYALİNİ KURDUĞU TEKLİF GELİYOR

Galatasaray Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fenerbahçe'yi yenerse, Başkan Dursun Özbek Tudor'a yeni sözleşme teklifinde bulunacak.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : Kovulmanın Eşiğinden Dönen Tudor'un Hayalini Kurduğu Teklif Geliyor(8/10)4

Geçtiğimiz sezondan bu yana bütün eleştirilere rağmen Tudor'un arkasında duran başkan Dursun Özbek, Hırvat teknik adamın sözleşmesini uzatmak istiyor. Yönetim, ligde 3'te 3 yaparak taraftarın güvenini kazanan Tudor'un kontratını, F.Bahçe'yi de yenmesi durumunda 9. haftada 2 yıl daha uzatacak.

BU SEZON SONU TAMAMLANACAK

Geçtiğimiz sezon tamamlanmadan alınan kötü sonuçların ardından Tudor, "Biz yeni sezon için transfer çalışmalarına başladık. Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk olacak. Bunun için çalışıyoruz" demişti. Şu ana kadar da bu çalışmaların karşılığı alınmış gibi duruyor. Başkan Dursun Özbek'in hedefi ise Tudor'un sözleşmesi 2018'in 30 Haziran'ında tamamlanacak.

DERBİYİ DE ALIRSA SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Başkan, takımın iyi gitmesi halinde tarihi bile belirledi. Ligin 9. haftasında G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe'yi konuk edecek. Derbi sınavı galibiyetle tamamlanırsa bu karşılaşmanın ardından Tudor'la masaya oturulacak ve 2 senelik mukavele önerilecek.

Senelik 1 milyon Euro civarına bir rakam alan genç hocaya kayda değer bir zam yapması bekleniyor.

Ancak her şey, güzel sonuçların devam etmesine bağlı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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