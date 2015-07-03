

Survivor'da dün akşam elenen yarışmacıların yüzleşme konseyinde Bozok ve Duygu arasında büyük gerilim yaşandı. Artan gerilim karşılıklı hakaret boyutuna ulaşınca duruma Acun Ilıcalı el attı. Ilıcalı artan gerilimden rahatsız oldu ve ikazlarına aldırmayan Duygu Çetinkaya'yı konseyden kovdu. Programdan kovulan Çetinkaya, hırsını alamayınca Twitter'da Bozok hakkında şok açıklamalarına devam etti. Twitter'da Bozok için "o patates" ifadesini kullanan Duygu Çetinkaya programdaki olaydan dolayı izleyicilerden özür diledi.