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kovulan duygu çetinkaya twitter'de devam etti

KOVULAN DUYGU ÇETİNKAYA TWİTTER'DE DEVAM ETTİ

Dün gecceye Survivor All Star yüzleşme konseyinde Acun Ilıcalı'nın Duygu Çetinkaya'yı kovması damga vurdu.

Tarih : 03 Temmuz 2015, 09:09
Puan Ver : Kovulan Duygu Çetinkaya Twitter'de Devam Etti(8.7/10)7


Survivor'da dün akşam elenen yarışmacıların yüzleşme konseyinde Bozok ve Duygu arasında büyük gerilim yaşandı. Artan gerilim karşılıklı hakaret boyutuna ulaşınca duruma Acun Ilıcalı el attı. Ilıcalı artan gerilimden rahatsız oldu ve ikazlarına aldırmayan Duygu Çetinkaya'yı konseyden kovdu. Programdan kovulan Çetinkaya, hırsını alamayınca Twitter'da Bozok hakkında şok açıklamalarına devam etti. Twitter'da Bozok için "o patates" ifadesini kullanan Duygu Çetinkaya programdaki olaydan dolayı izleyicilerden özür diledi.








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