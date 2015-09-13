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kovan kamyonu devrildi dağılan arılar herkesi soktu

KOVAN KAMYONU DEVRİLDİ DAĞILAN ARILAR HERKESİ SOKTU

Muğla'da freni boşalan arı kovanı yüklü bir kamyon devrildi. Kazada 400'den fazla kovan yola saçıldı. Yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan yolda, uzun araba kuyrukları oluştu. Çok sayıda kişi de arı sokması sebebiyle hastanelere başvurdu.

Tarih : 13 Eylül 2015, 09:29
Puan Ver : Kovan Kamyonu Devrildi Dağılan Arılar Herkesi Soktu(10/10)7


Kaza, saat 15.00 sıralarında Muğla-Marmaris karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. 27 yaşındaki Mehmet Yakut yönetimindeki 38 SY 174 plakalı arı kamyonu, Sakar Tepe mevkisinde virajı alamayarak devrildi.



Yan yatan kamyonda bulunan 400 kovandaki yaklaşık 1 milyon 200 bin arı etrafa yayıldı. Kazanın etkisiyle çılgına dönen arılar, şoför Yakut ve yolcu olarak bulunan 41 yaşındaki Mustafa Canyurt'u çeşitli yerlerinden sokarak ağır yaraladı. Yolda seyir halindeki otomobillere de giren arılar, çok sayıda vatandaşı yaraladı.








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