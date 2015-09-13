Muğla'da freni boşalan arı kovanı yüklü bir kamyon devrildi. Kazada 400'den fazla kovan yola saçıldı. Yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan yolda, uzun araba kuyrukları oluştu. Çok sayıda kişi de arı sokması sebebiyle hastanelere başvurdu.



Kaza, saat 15.00 sıralarında Muğla-Marmaris karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. 27 yaşındaki Mehmet Yakut yönetimindeki 38 SY 174 plakalı arı kamyonu, Sakar Tepe mevkisinde virajı alamayarak devrildi.



Yan yatan kamyonda bulunan 400 kovandaki yaklaşık 1 milyon 200 bin arı etrafa yayıldı. Kazanın etkisiyle çılgına dönen arılar, şoför Yakut ve yolcu olarak bulunan 41 yaşındaki Mustafa Canyurt'u çeşitli yerlerinden sokarak ağır yaraladı. Yolda seyir halindeki otomobillere de giren arılar, çok sayıda vatandaşı yaraladı.