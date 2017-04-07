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kötünün iyisi

KÖTÜNÜN İYİSİ

Barça'yı uzatmada deviren Fenerbahçe, Zalgiris'in de Baskonia'yı yenmesiyle CSKA Moskova tehlikesinden kurtuldu. Kanarya, play-off'ta saha avantajını kazanan Panathinaikos ile karşılaşacak

Tarih : 07 Nisan 2017, 09:13
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THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasında Fenerbahçe evinde iddiası kalmayan Barcelona'yı zorlanmasına rağmen uzatmada 68-65 yendi. Sloukas'ın döndüğü maçta bu sefer de Bobby Dixon sakatlığı nedeniyle görev yapamazken, Kanarya mücadelede bir türlü ritim tutturamadı.



Normal süre 58-58 sonuçlanırken, sarı-lacivertlileri savunmada Udoh'un müthiş performansı ile Bogdonovic'in en kritik anlardaki basketleri ayakta tuttu ve Fenerbahçe, uzatmada 68-65 kazanıp normal sezonu 18 galibiyetle tamamladı.



Ancak Panathinaikos'un, Maccabi'yi deplasmanda 81-61 mağlup ederek dördüncülüğü garantilemesiyle sarı-lacivertlilerin saha avantajı anlamına gelen ilk 4 ihtimali ontadan kalktı. Zalgiris, Baskonia'yı 84-79 yenince, F.Bahçe'nin de 3 maç kazananın Final-Four'a çıkacağı play-off eşleşmesinde rakibinin Panathinaikos olması kesinleşti. Baskonia kazansaydı, Efes'in de bugün Real Madrid'i yenmesi durumunda Kanarya'nın rakibi CSKA Moskova olacaktı. Efes'in de dünkü sonuçlarla play-off'ta Olympiakos ile eşleşmesi kesinleşti.



 



kaynak:sabah








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