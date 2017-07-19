KÖTÜ KOKU ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN BELEDİYE BİR EVDEN 40 KAMYON ÇÖP ÇIKARDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde kötü kokulardan rahatsız olan mahallelinin şikayeti korkunç gerçeği açığa çıkardı. Belediye ekipleri evden 40 kamyon çöp çıkardı.
Daha önce birçok kez yaşanan çöplük ev vakası bu kez Antalya'da ortaya çıktı. Alanya ilçesinde bir evden 40 kamyon çöp çıkarıldı.
KÖTÜ KOKU ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kötü kokular geldiği ihbarı alınan A.E.A'nın Tosmur Mahallesi'ndeki iki katlı evine gitti.
EVDEN 40 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Evden 40 kamyon çöp çıkaran ekipler, temizlik çalışması yaptı. Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, bölgedekilerin şikayeti üzerine çöplerin temizlenmesi için daha önce uyarıda bulunduklarını söyledi.
Ancak söz konusu kişinin bunu bir türlü yapmadığını anlatan Kula, bundan sonra da işin takibini yapacaklarını, sokak toplayıcılarına, yasal izni olmayanlara imkan vermeyeceklerini vurguladı.
A.E.A. ise çöplerin çoğunun kendisinden önceki kiracıya ait olduğunu savundu.
Kaynak: haberinburada
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