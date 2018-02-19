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Kötü haberi Acun verdi: Yarışmaya devam edemeyebilirler

KÖTÜ HABERİ ACUN VERDİ: YARIŞMAYA DEVAM EDEMEYEBİLİRLER

Survivor'da Hakan Hatipoğlu ve Gamze Aksu'nun son durumları hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, "İkisi de yarışmaya devam edemeyebilir" dedi.

Tarih : 19 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Kötü Haberi Acun Verdi: Yarışmaya Devam Edemeyebilirler(5/10)1

Survivor 2018'in ilk ciddi sakatlığını yaşayan Hakan Hatipoğlu'nun kaldırıldığı hastanedeki tedavisi devam ediyor.

ACI İÇİNDE YERE YIĞILMIŞTI

Survivor'da ödül oyunu sırasında büyük bir hızla girdiği üzeri ağla kapla tünelde kafasını bariyerlere vuran Hakan, acı içinde yere yığılmıştı. Boynunu inciten ve gözünden ciddi şekilde yaralanan Hakan Hatipoğlu, Survivor doktoru Metin Kuş'un müdahalesinin ardından ambulansla şehir merkezindeki hastaneye kaldırılmıştı.

"DURUMU BİR KAÇ GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK"

3 gündür hastanede tedavi altında olan Gönüllüler takımında Hakan Hatipoğlu'nun son sağlık durumunu Acun Ilıcalı, 18 Şubat Pazar akşamı yayınlanan Survivor'ın 6. bölümünde açıkladı. Ilıcalı, Hakan'ın gözetim altında tutulduğunu belirterek, "Hakan hastanede gözetim altında tutuluyor. Ne zaman döneceği belirsiz. Durumu bir kaç gün içinde belli olacak" dedi.

"İKİSİ DE YARIŞMAYA DEVAM EDEMEYEBİLİR"

Adadaki kötü hava şartlarından olumsuz etkilenen ve hastaneye kaldırılan Gamze'nin de tedavisinin devam ettiğini vurgulayan Ilıcalı, "Hakan ve Gamze yarışmaya devam edemeyebilir. Bu durumda iki takıma da ikişer yarışmacı alacağız" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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