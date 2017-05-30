KÖTÜ AĞIZ KOKUSUNA KARŞI BİRKAÇ PÜF NOKTASI!
Ramazan'da uzun süre aç kalınması ve gün içinde sıvı tüketilememesi kötü ağız kokusunun oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.
Kötü ağız kokusuna karşı birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. Dr. Dt. Aslı Tapan, Ramazan ayında ağız kokusunu önlemenin yollarıyla ilgili önemli bilgiler veriyor:
1-Ağız kuruluğu kokunun artmasına neden olmaktadır. Gün içende ağzı su ile çalkalamak kötü kokuyu azaltmaktadır.
2-Ağız hijyenine özen gösterilmelidir. Dişlerin tüm yüzleri ve dil sırtı temiz tutulmalıdır.
3-Gün içinde yutmamaya özen göstererek belli aralıklarla ağız su ile çalkalanmalıdır.
4-Ağız kuruluğunu arttıran çay kahve ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
kaynak:sabah
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