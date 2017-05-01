Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

kotayı aşan gb başına ödeyecek

KOTAYI AŞAN GB BAŞINA ÖDEYECEK

Bugün itibariyle sabit internet abonelerinde aylık Adil Kullanım Noktası (AKN) kotasını dolduran kullanıcılara daha hızlı bağlantılar sunuluyor.

Tarih : 01 Mayıs 2017, 09:29
Puan Ver : Kotayı Aşan Gb Başına Ödeyecek(10/10)10


Bugün itibariyle sabit internet abonelerinde aylık Adil Kullanım Noktası (AKN) kotasını dolduran kullanıcılara daha hızlı bağlantılar sunuluyor. Daha önce AKN kotasını dolduran kullanıcılara 3 mbps gibi düşük hızda bir hız verilirken, artık biraz daha hızlı bağlantılar sağlanacak. Gece 02.00 ile sabah 08.00 arasında ise AKN hızı uygulanmayacak.



Ancak internet servis sağlayıcı şirketler de bu yeni döneme ait farklı paket stratejilerini devreye almaya başladı. Bu yeni paketlere göre yeni abone olacak kullanıcılara, AKN kota seçeneği verilmeyecek.



Bunun yerine ise abonelerden kotalarını aşmaları durumunda GB başına ücret talep edilecek. Örneğin; 35 GB'lık paket aldınız ve bu kotayı bitirdiniz.



Yeni aboneler, 35 GB'ın üzerine harcadığı her GB için ücret ödeyecek. Başka bir deyişle tıpkı mobil iletişim hatlarında olduğu gibi ücretlendirmeler satın aldığınız paketin üzerine eklenecek. Eski bir aboneyseniz AKN kapsamında hızınız düşürülerek, ama aynı paket ücreti üzerinden internet bağlantınızı kullanmaya devam edebileceksiniz. Bu uygulamaya geçen şirketlerin, şimdilik Turkcell Superonline ve Türksat Kablonet olduğu belirtiliyor.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Kotayı  Aşan  Gb  Başına  Ödeyecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER