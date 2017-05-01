

Bugün itibariyle sabit internet abonelerinde aylık Adil Kullanım Noktası (AKN) kotasını dolduran kullanıcılara daha hızlı bağlantılar sunuluyor. Daha önce AKN kotasını dolduran kullanıcılara 3 mbps gibi düşük hızda bir hız verilirken, artık biraz daha hızlı bağlantılar sağlanacak. Gece 02.00 ile sabah 08.00 arasında ise AKN hızı uygulanmayacak.



Ancak internet servis sağlayıcı şirketler de bu yeni döneme ait farklı paket stratejilerini devreye almaya başladı. Bu yeni paketlere göre yeni abone olacak kullanıcılara, AKN kota seçeneği verilmeyecek.



Bunun yerine ise abonelerden kotalarını aşmaları durumunda GB başına ücret talep edilecek. Örneğin; 35 GB'lık paket aldınız ve bu kotayı bitirdiniz.



Yeni aboneler, 35 GB'ın üzerine harcadığı her GB için ücret ödeyecek. Başka bir deyişle tıpkı mobil iletişim hatlarında olduğu gibi ücretlendirmeler satın aldığınız paketin üzerine eklenecek. Eski bir aboneyseniz AKN kapsamında hızınız düşürülerek, ama aynı paket ücreti üzerinden internet bağlantınızı kullanmaya devam edebileceksiniz. Bu uygulamaya geçen şirketlerin, şimdilik Turkcell Superonline ve Türksat Kablonet olduğu belirtiliyor.







kaynak:hürriyet