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Kosova'nın İlk Başbakanı Bayram Recepi İstanbul'da Hayatını Kaybetti

KOSOVA'NIN İLK BAŞBAKANI BAYRAM RECEPİ İSTANBUL'DA HAYATINI KAYBETTİ

Kosova'nın 1999 yılında BM'nin denetimi altına girmesinin ardından Kosova Başbakanı olarak görev alan ve Kosova'nın ilk başbakanı olarak tarihe geçen Bayram Recepi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Kosova'nın İlk Başbakanı Bayram Recepi İstanbul'da Hayatını Kaybetti(8/10)4

Kosova'nın ilk başbakanı Bayram Recepi, İstanbul'da hayatını kaybetti.

TEDAVİ GÖRMEK İÇİN TÜRKİYE GELMİŞTİ

Kosova'da beyin kanaması geçiren ve bir süre önce Türkiye'ye tedavi görmek için gelen Recepi'nin Türkiye'de sabah 09: 45'te hayatını kaybettiği, cenazenin Kosova'ya götürüleceği belirtiliyor.

VATANSEVER VE DOST BİR İNSANDI

Recepi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar yayınladığı mesajında "Kosova'nın 2001-2004 yılları arası ilk Başbakanı olarak bilinen Bayram Recepi'nin vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Şahsım, KDTP ve Kosova Türk toplumu adına başta kederli ailesi olmak üzere tüm Kosovalıların başı sağolsun diyorum. Kendisi vatansever ve dost bir insandı. Başbakan, bakan ve belediye başkanı olarak herkese yakın ve anlayışlıydı, ayrıca toplumumuzun da büyük dostuydu. Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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